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Dünya

Ermenistan, Azerbaycan'ın sivil yerleşimlerine uzun menzilli füzelerle saldırdı

Ermenistan, Azerbaycan'ın Hızı ve Abşeron bölgelerine 300 kilometre menzilli füzelerle saldırdı.

AA04 Ekim 2020 Pazar 23:11 - Güncelleme: 04 Ekim 2020 Pazar 23:12
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Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Hızı ve Abşeron bölgelerine 300 kilometre menzilli füzeler fırlattı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hızı ve Abşeron bölgelerine Ermenistan ordusunca 300 kilometre menzilli 2 füze atıldığını duyurdu.

Hacıyev, daha önce de ülkenin sanayi kenti Mingeçevir'e Ermenistan'dan füze atıldığını açıklamıştı.

Mingeçevir kentine füzelerle saldırdı

Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Mingeçevir kentine füze saldırısı düzenledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sanayi kenti olan Mingeçevir'de hidroelektrik santralin bulunduğunu, Ermenistan'ın saldırısının "çaresizliğin barbarca ifade edilmesi" anlamına geldiğini kaydetti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında da Ermenistan ordusunun Mingeçevir kentine füze saldırısı, Terter kentine ise top atışı gerçekleştirdiği, yaralıların bulunduğu duyuruldu.

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