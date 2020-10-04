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Dünya

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Çok fazla zayiatımız var

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, halka sesleniş konuşmasında çok fazla zayiatlarının olduğunu ifade etti.

IHA04 Ekim 2020 Pazar 08:13 - Güncelleme: 04 Ekim 2020 Pazar 08:13
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Azerbaycan ordusunun Ermenistan’ın işgal ettiği topraklara yönelik operasyonları sürerken, Ermenistan tarafında panik havası devam ediyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bugün halka seslendi. Ermenistan ve Rus basınında geniş yer alan konuşmasında Paşinyan, Azerbaycan’a karşı direndiklerini açıkladı.

Devlet Başkanlığına ait sosyal medya hesaplarında Rusça, Ermenice ve İngilizce olarak yayınlanan konuşmada Paşinyan’ın oldukça gergin olduğu gözlemlendi. Başbakan Paşinyan, “Gönüllülerimiz ile kutsal toprakları kurtarmak için başlattığımız savaşın üzerinden 1 hafta geçti. Çok fazla sivil ve askeri kaybımız var ancak düşman stratejimizi hala çözemedi. Askerlerimiz ve gönüllülerimiz hiçbir çabadan kaçınmıyor ve eşi benzeri görülmemiş kahramanlık örneği gösteriyor” diyerek halkına moral vermeye çalıştı.

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