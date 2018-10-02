Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa edeceğini açıkladı

Başbakan Paşinyan daha önce Müreffeh Ermenistan ve Taşnaksutyun kökenli bakan ve valileri görevden alma talimatı vermişti. Taşnaksutyun partisinden ise bakanlarının geri çekildiği açıklaması gelmişti.

PAŞİNYAN: YENİ BİR BAŞBAKAN SEÇİLEMEDİĞİ TAKDİRDE ERKEN SEÇİMLERE GİDİLİR

Paşinyan, "Bakan ve valileri görevden alma kararı yasal olarak yürürlüğe girdiğinde istifa edeceğim, ancak Başbakanlık yükümlülüklerini vekaleten yerine getireceğim" açıklamasında bulundu.

Paşinyan ayrıca parlamentonun yeni bir başbakan seçmediği takdirde erken parlamento seçimlerinin düzenleneceğini de sözlerine ekledi.

SOKAK OLAYLARIYLA SARKİSYAN'I DEVİRMİŞTİ

Paşinyan, liderlik ettiği sokak olayları sonrası Sarkisyan hükümetinin istifa etmesini sağlamış, ve Ermenistan Parlamentosu'nda yapılan oylama ile Başbakan seçilmişti.

(Sputnik)