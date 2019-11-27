Ermenistan'dan Türkiye açıklaması: İlişkileri normalleştirmeye hazırız

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Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Türkiye ile hiçbir ön koşul olmadan diplomatik ilişkiler kurmaya hazırız

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ile ilişkileri normalleştirmeye ön koşul öne sürmeksizin hazır olduklarını açıkladı.

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29 Ekim'de ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen sözde Ermeni Soykırımı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinden sonra engellenmişti.
 
Geçtiğimiz günlerde bir kez daha Temsilciler Meclisi'ne getirilmeye çalışılan tasarı, yine senatörler tarafından engellendi.
 
Resmi temaslar için İtalya'ya giden Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da Türkiye ile ilişkilerle ilgili önemli açıklamalar yaptı.
 
İtalyan Corriere della Sera gazetesine konuşan Paşinyan; "Daha önce bizim tarafımızdan dile getirildi ve ben bir kez daha tekrar ediyorum: Türkiye’yle hiçbir ön koşul olmadan diplomatik ilişkiler kurmaya hazırız. Ermeni soykırımının uluslararası alanda tanınmasını Ankara’yla ilişkilerimizin ön koşulu olarak görmüyoruz." dedi.
 
2018 yılındaki Ermenistan genel seçimlerinden galibiyetle ayrılan Paşinyan, yaptığı açıklamada yine Türkiye ile ön şartsız ilişki kurmaya hazır olduklarını belirtmişti.

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