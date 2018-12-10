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Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Türkiye ile ön koşulsuz diplomatik ilişkiler kurmaya hazırız

Ermenistan'daki erken milletvekili seçiminin galibi 'Benim Adımım' ittifakının lideri ve geçici Başbakan Nikol Paşinyan, Türkiye ile hiçbir ön koşul sunmadan doğrudan ilişkiler kurmaya hazır olduklarını söyledi.

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Basın toplantısı düzenleyen Paşinyan, "Türkiye ile ön koşul olmadan doğrudan ilişkiler kurmaya hazır olduğumuzu daha önce birçok kez belirttim. Türkiye'nin de buna hazır olduğunu biliyoruz" dedi.

Ermenistan'da dün yapılan erken milletvekili seçiminde geçici Başbakan Nikol Paşinyan'ın partisi 'Toplumsal Sözleşme' öncülüğündeki 'Benim Adımım' ittifakı, oyların yüzde 70.4'ünü almıştı.

(Sputnik)

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