Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Türkiye ile ön koşulsuz diplomatik ilişkiler kurmaya hazırız
Ermenistan'daki erken milletvekili seçiminin galibi 'Benim Adımım' ittifakının lideri ve geçici Başbakan Nikol Paşinyan, Türkiye ile hiçbir ön koşul sunmadan doğrudan ilişkiler kurmaya hazır olduklarını söyledi.
Basın toplantısı düzenleyen Paşinyan, "Türkiye ile ön koşul olmadan doğrudan ilişkiler kurmaya hazır olduğumuzu daha önce birçok kez belirttim. Türkiye'nin de buna hazır olduğunu biliyoruz" dedi.
Ermenistan'da dün yapılan erken milletvekili seçiminde geçici Başbakan Nikol Paşinyan'ın partisi 'Toplumsal Sözleşme' öncülüğündeki 'Benim Adımım' ittifakı, oyların yüzde 70.4'ünü almıştı.
(Sputnik)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.