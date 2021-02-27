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Dünya

Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, genelkurmay başkanını görevden almayı reddetti

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden almayı reddetti.

27 Şubat 2021 Cumartesi 17:07 - Güncelleme: 27 Şubat 2021 Cumartesi 17:35
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Ermenistan'da ordunun muhtıra yayımlayarak Başbakan Paşinyan'ın istifasını istemesinin ardından sular durulmadı.

Orduyu darbe girişiminde bulunmakla suçlayan Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ın görevden alınmasına ilişkin kararnameyi Cumhurbaşkanlığı'na gönderdi.

Ancak Sarkisyan, Onik Gasparyan'ın azledilmesine yönelik kararnameyi imzalamadan Paşinyan'ın makamına iade etti.

Karabağ hezimeti sonrası muhalefetin sık sık sokak gösterileri düzenleyerek Başbakan Paşinyan'ın istifasını istediği Ermenistan'da, Paşinyan destekçileri ile karşıtlarının gösterileri de devam ediyor.

Neler olmuştu?

Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, Başbakan Nikol Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiriye imza atarak Paşinyan'a muhtıra vermişti.

Paşinyan, hemen Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı görevden aldığını duyurmuştu. Ancak Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın Gasparyan'ın görevden alındığına ilişkin kararnameyi imzalamadığı ortaya çıkmıştı.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ordu komutanlarının kendisine yönelik istifa çağrılarını "darbe girişimi" olarak nitelendirmişti.

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