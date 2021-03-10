Ermenistan durulmuyor! Cumhurbaşkanı Sarkisyan'a suçlama

AA 10 Mart 2021 Çarşamba 08:08 - Güncelleme: 10 Mart 2021 Çarşamba 08:08

Manukyan, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Sarkisyan'ın, Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ın görevden alınması için Başbakan Nikol Paşinyan'ın imzaladığı kararnameyle ilgili karar vermesi gerektiğini belirtti.

Sarkisyan'ın durumu çözüme kavuşturabilecekken bunu yapmadığını belirten Manukyan, "Bizim cumhurbaşkanımız yok. O, beş yıldızlı sarayda yaşayan zengin bir turist. Bizim bütçemizden, bizim hesabımızdan yaklaşık 170 kişi ona hizmet ediyor. O, bütün dünyayı geziyor ve hiçbir faydası yok." ifadesini kullandı.

- ERİVAN'DA PROTESTOLAR DEVAM EDİYOR

Başkent Erivan'da Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın istifasını isteyen muhalefet, protesto gösterilerini sürdürüyor.

Ermenistan Parlamentosu önünde akşam polis yoğun güvenlik önlemi aldı.

Parlamento binası yakınında toplanan göstericiler ile polis arasında bir süre arbede yaşandı. Durumun sakinleşmesinin ardından muhalifler, protestolarına devam etti.

- ERMENİSTAN'DA PAŞİNYAN'IN İSTİFASI İÇİN MUHTIRA

Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, 25 Şubat'ta Başbakan Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiriye imza atarak, Paşinyan'a muhtıra vermişti.

Paşinyan, hemen Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı görevden aldığını duyurmuştu.

Muhalefet yanlısı tutum sergileyen Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Gasparyan'ın görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzalamamıştı.

Paşinyan, ordu komutanlarının kendisine yönelik istifa çağrılarını "darbe girişimi" olarak nitelemişti.