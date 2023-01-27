Ermenistan ile AB arasında bir ilk

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahe Gevorgyan ile AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora eş başkanlığında, başkent Erivan'da Ermenistan-AB Siyasi ve Güvenlik Diyaloğu Toplantısı yapıldı.

Gevorgyan, sınırların izlenmesi amacıyla oluşturulacak AB Ermenistan Misyonu (EUMA) konusunda güçlü işbirliği yapmak istediklerini belirtti.

AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Mora da Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleşmesine katkıda bulunmak için en üst düzeyde çaba harcadıklarını savunarak bir yıllık periyotlarla yapılacak toplantının ilkinde, Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin de gözden geçirildiğini ifade etti.

Daha önce geçen yıl kasım ve aralık aylarında faaliyette bulunan EUMA, Ermenistan'ın talebi üzerine AB'nin 23 Ocak'ta aldığı karara göre, 2 yıl boyunca Azerbaycan'la olan sınır ve cephe hatlarında rutin devriye ve gözlem faaliyetleri yürütecek.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, AB kararının jeopolitik gerginlik getirebileceği ve anlaşmazlıkları şiddetlendirebileceği açıklamasında bulunarak bölgede barış gücü görevi yapan Rus askerlerin duruma göre AB gözlemcilerinin davranışlarına tepki göstereceğine dikkati çekmişti.

Moskova yönetimi, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) misyonunun gönderilmesiyle ilgili Ermenistan yönetiminin isteksiz davrandığını savunmuştu.

Ermenistan, İkinci Karabağ Savaşı'nda, KGAÖ'nün askeri olarak duruma müdahil olması çağrısında bulunmuş ancak sonuç alamamıştı.