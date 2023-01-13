Ermenistan ile KGAÖ arasında tatbikat krizi: Yorum yapmak göreviniz değil

Armenpress'in haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vahan Hunanyan, CivilNet haber ajansı sorusuna verdiği yanıtta, KGAÖ üyesi ülkelerin, örgüt sekreterliğinin ülkelerin eylemlerini ve aldığı kararları anlayıp anlamamasına dair bir beklentisi olmadığını belirtti.

Hunanyan, KGAÖ Sekreterliğinin 11 Ocak'a yaptığı, Ermenistan'ın bu yıl KGAÖ tatbikatının Ermenistan'da yapılmasını kabul etmediğine dair kararını "anlayışla" karşıladıkları açıklamasına yönelik soruya, "KGAÖ'nün bir çalışma organı olan Genel Sekreterliğin yetki alanı, örgütün en üst organı olan Kolektif Güvenlik Konseyi üyelerinin açıklamaları hakkında yorum yapmayı içermez. KGAÖ üyesi ülkeler sekreterlikten eylem ve kararlarını 'anlamasını' beklememektedir." yanıtını verdi.

KGAÖ Tüzüğü'nün sekreterliğin görevlerini açık biçimde belirlediğini hatırlatan Hunanyan, "Sekreterlik, örgüt organlarına kurumsal, bilgi, analitik ve danışma desteği sağlayan bir çalışma, bir organdır." dedi.

Hunanyan, bu gibi olayların tekrarlanmaması maksadıyla, yeni atanan KGAÖ Genel Sekreterine, sekreterliğin ülkelerin kararlarına dair yorum yapması konusunu detaylı inceleme çağrısı yaptı.

- ERMENİSTAN, TOPRAKLARINDA KGAÖ TATBİKATI YAPILMASINI "UYGUN BULMADI"

Rusya Savunma Bakanlığı, Ermenistan'da KGAÖ'nün "Sarsılmaz Kardeşlik 2023" isimli ortak tatbikatının yapılacağını duyurmuştu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 10 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, mevcut durum nedeniyle Ermenistan'da yapılması planlanan KGAÖ tatbikatını "uygun bulmadıklarını" açıklamıştı. Ermenistan hükümeti örgütün Azerbaycan'a karşı tavır alması gerektiğini savunmuştu.

Kasım 2020'de Erivan'da düzenlenen KGAÖ Liderler Zirvesi'nde Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki sorunların diplomatik yollarla çözülmesi gerektiği yönünde bildiri kabul edilmiş, Paşinyan, bu bildiriyi imzalamamıştı.