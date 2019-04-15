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'Ermenistan, işgal altındaki toprakları uyuşturucu için kullanıyor'

Azerbaycan Başbakanı Novruz Memmedov, işgalin uluslararası terörizm ve yasa dışı uyuşturucu kaçakçılığı için uygun koşullar yarattığını söyleyerek , 'Ermenistan, işgal altındaki Azerbaycan topraklarını uyuşturucu üretimi ve trafiği için kullanıyor' dedi.

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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 36. Uluslararası Uyuşturucuyla Mücadele Konferansı başladı. Azerbaycan hükümeti ve ABD Adalet Bakanlığı Uyuşturucu ile Mücadele Dairesinin ortaklaşa düzenlediği konferansın açılış toplantısına Memmedov, ABD Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Narkotik ve Hukuki Yaptırım Bürosu yetkilisi Richard Gleen, Azerbaycanlı bakanlar ve 130'dan fazla ülkeden çok sayıda yetkili katıldı.

Azerbaycan Başbakanı Memmedov, toplantıda yaptığı konuşmada, uyuşturucu kullanımının dünya için büyük sorun olmaya devam ettiğini belirterek, uyuşturucunun aynı zamanda terörün para kaynağı olarak uluslararası güvenliği de tehdit ettiğini söyledi. Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesi ve çevresindeki illerin 25 yıldan fazladır Ermenistan'ın işgali altında olduğunu hatırlatan Memmedov, "İşgal, uluslararası terörizm ve yasa dışı uyuşturucu kaçakçılığı için uygun koşullar yaratıyor. Ermenistan, işgal altındaki Azerbaycan topraklarını uyuşturucu üretimi ve trafiği için kullanıyor." dedi.

Başbakan Yardımcısı Ali Hasanov da konuşmasında aynı konuya dikkati çekerek, Ermenilerin işgal altındaki Azerbaycan topraklarında uyuşturucu üreterek sattıklarını, karşılığında ise silah aldıklarını kaydetti. Dünyada uyuşturucu üretimi ve kullanımının arttığını belirten Hasanov, "Bu da gösteriyor ki mücadele yöntemleri yeterli değil. İlgili anlaşmaları yeniden gözden geçirmeliyiz. Dini, dili, ırkı ne olursa olsun herkes uyuşturucuyla mücadele etmelidir." şeklinde konuştu.

Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesi Başkanı Sefer Mehdiyev ise gümrüklerde uyuşturucuyla mücadele faaliyetleri konusunda bilgi verdi. Mehdiyev, 2018'de yaklaşık 2 ton, 2019'un ilk 3 ayında ise 520 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdiklerini bildirdi. Basına kapalı devam eden ve iki gün sürecek konferansa 130'dan fazla ülkeden yaklaşık 500 yetkili katılıyor.

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