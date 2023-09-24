İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Eylül 2023 Pazar / 10 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,1479
  • EURO
    29,0073
  • ALTIN
    1680.29
  • BIST100
    8039.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ermenistan karıştı! Üst düzey 8 komutan gözaltına aldı
Dünya

Ermenistan karıştı! Üst düzey 8 komutan gözaltına aldı

Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi, 8 üst düzey komutanı 'Yurtsever Haçlılar' grubuyla işbirliği yaptıkları ve darbe girişiminde bulundukları iddiasıyla gözaltına aldı.

IHA24 Eylül 2023 Pazar 22:05 - Güncelleme:
Ermenistan karıştı! Üst düzey 8 komutan gözaltına aldı
ABONE OL

Azerbaycan'ın Karabağ'daki başarılı terörle mücadele operasyonun ardından Ermenistan'da darbe planladıkları iddiasıyla çok sayıda komutan gözaltına alındı. Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamada, gözaltına alınan 8 komutanın kendilerini "Yurtsever Haçlılar" olarak tanımlayan silahlı grupla işbirliği yaptığı ve darbe girişimi için hazırlıklar yaptığı ifade edildi.

Açıklamada, örgüt üyelerinin hükümet üyeleri ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a karşı ideolojik düşmanlık beslediği belirtildi. Operasyonlar sırasında çok sayıda silah ve mühimmatın da ele geçirildiği aktarılan açıklamada, "Suç örgütü üyeleri, suçun işlenmesi için telekomünikasyon cihazları, sinyal bozucu cihazlar, araç ve gereçler edinerek kendi rızaları ile önceden koşullar oluşturmak istemişlerdir" denildi.

Açıklamada, "Ceza yargılaması çerçevesinde elde edilen yeterli maddi verilere dayanılarak, suç işlediğine dair makul şüphe bulunması durumunda suç örgütünün sekiz üyesi gözaltına alınmış, kamu cezai kovuşturması başlatılmış ve 43. madde uyarınca suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, muhalefetin sokak eylemleriyle kendisini istifaya davet etmesinin ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, ülkedeki bazı örgütlerin iktidarını devirmek için "darbe planı" içerisinde bulunduğunu söylemişti.

  • Ermenistan
  • Ulusal Güvenlik Servisi
  • Yurtsever Haçlılar

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.