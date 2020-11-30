İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Kasım 2020 Pazartesi / 14 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7965
  • EURO
    9,3505
  • ALTIN
    443.886
  • BIST100
    1297.82
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ermenistan Kelbecer'deki 112 ton altın rezervine göz dikti! Sözde sınıra kapı koyarak kırmızıya boyadılar
Dünya

Ermenistan Kelbecer'deki 112 ton altın rezervine göz dikti! Sözde sınıra kapı koyarak kırmızıya boyadılar

Ermenistan Kelbecer ilinde bulunan altın madeninden vazgeçmek istemiyor. Kelbecer ile Ermenistan'ın Vardenis bölgesi arasındaki 'sınırın kapatıldığını' gösteren fotoğraflar ve videolar Ermeni medyasında yayınlanmaya başlandı. Ermeni tarafı sözde sınıra kapı koyarak kırmızıya boyadı. Ancak bu nokta Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerçek devlet sınırından uzakta yani Kelbecer ilinin içinde bulunuyor.

IHA30 Kasım 2020 Pazartesi 16:53 - Güncelleme: 30 Kasım 2020 Pazartesi 16:53
ABONE OL

Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan arasında 9 Kasım’da imzalanan anlaşmaya göre Kelbecer bölgesi, 25 Kasım’da Ermenistan silahlı kuvvetlerinden kurtarıldı. Ermenilerin Azerbaycan askerlerinin de yer aldığı Kelbecer bölgesi ile ilgili iddiaları sürdürüyor. Ermenistan 28 yılı aşkın süredir yağmaladıkları Azerbaycan’ın Kelbecer bölgesindeki “Söyüdlü (Zod)” altın madenini iade etmek istemiyor.

Kelbecer ile Ermenistan’ın Vardenis bölgesi arasındaki "sınırın kapatıldığını" gösteren fotoğraflar ve videolar Ermeni medyasında yayınlanmaya başlandı. Ermeni tarafı sözde sınıra kapı koyarak kırmızıya boyadı. Ancak bu nokta Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerçek devlet sınırından uzakta yani Kelbecer ilinin içinde bulunuyor. Ermenistan, bu planıyla topraklarının yaklaşık yüzde 70’i olan Azerbaycan sınırları içindeki Söyüdlü altın yatağını elinde tutmak istiyor.

Azerbaycan Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na göre Söyüdlü sahasının sanayi rezervinin 112,5 ton olduğu belirtildi. Bakanlık açıklamasında, Kelbecer bölgesindeki mevcut sahaların rezervlerinin yeniden incelenerek, değerlendirileceğini vurguladı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.