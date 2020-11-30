IHA 30 Kasım 2020 Pazartesi 16:53 - Güncelleme: 30 Kasım 2020 Pazartesi 16:53

Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan arasında 9 Kasım’da imzalanan anlaşmaya göre Kelbecer bölgesi, 25 Kasım’da Ermenistan silahlı kuvvetlerinden kurtarıldı. Ermenilerin Azerbaycan askerlerinin de yer aldığı Kelbecer bölgesi ile ilgili iddiaları sürdürüyor. Ermenistan 28 yılı aşkın süredir yağmaladıkları Azerbaycan’ın Kelbecer bölgesindeki “Söyüdlü (Zod)” altın madenini iade etmek istemiyor.

Kelbecer ile Ermenistan’ın Vardenis bölgesi arasındaki "sınırın kapatıldığını" gösteren fotoğraflar ve videolar Ermeni medyasında yayınlanmaya başlandı. Ermeni tarafı sözde sınıra kapı koyarak kırmızıya boyadı. Ancak bu nokta Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerçek devlet sınırından uzakta yani Kelbecer ilinin içinde bulunuyor. Ermenistan, bu planıyla topraklarının yaklaşık yüzde 70’i olan Azerbaycan sınırları içindeki Söyüdlü altın yatağını elinde tutmak istiyor.

Azerbaycan Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na göre Söyüdlü sahasının sanayi rezervinin 112,5 ton olduğu belirtildi. Bakanlık açıklamasında, Kelbecer bölgesindeki mevcut sahaların rezervlerinin yeniden incelenerek, değerlendirileceğini vurguladı.