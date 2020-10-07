Ermenistan ordusu neye uğradığını şaşırdı! Tank konvoyu cepheye yetişemedi

Ermenistan ordusuna bağlı 3 tanktan oluşan bir konvoy, gece Hankendi'den ayrılarak cepheye doğru ilerledi. Ancak, tanklar cephe hattına ulaşmadan, Azerbaycan topçu birliklerinin saldırısına uğradı.
Azerbaycan kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, Ermenistan tankları kesin isabetle vuruldu ve personeliyle birlikte tamamen imha edildi.
Azerbaycan ordusu, 27 Eylül'de başlayan operasyonlar kapsamında, işgal altındaki Karabağ'da ilerlemeye devam ediyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı son olarak, Cebrayil bölgesinin Şaybey köyünün işgalden kurtarıldığını duyurdu.