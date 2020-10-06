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Dünya

Ermenistan ordusuna darbe üstüne darbe! Enfiajyan duyurdu: Öldürüldü

Azerbaycan ordusu, dün yürütülen operasyonlar kapsamında Ermeni ordusundan Albay Artur Galstyan'ı etkisiz hale getirdi.

star.com.tr06 Ekim 2020 Salı 10:35 - Güncelleme: 06 Ekim 2020 Salı 10:35
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Azerbaycan ordusunun, 27 Eylül'de işgal altındaki Dağlık Karabağ topraklarını kurtarmak için başlattığı harekat, Azerbaycan'ın leyhine devam ediyor.

Ermenistan ordusu, cephede ağır kayıplar verirken, birçok kritik nokta işgalden kurtarıldı.

Azerbaycan medyasında yer alan haberlere göre, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da, yürüttüğü operasyonlar kapsamında, işgalci Ermeni kuvvetlerinden Albay Artur Galstyan'ı başarıyla etkisiz hale getirildi.

Ermeni Parlamentosu Birinci Başkan Yardımcısı Vahe Enfiajyan, Facebook hesabından albayın öldürüldüğünü doğruladı.

star.com.tr

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