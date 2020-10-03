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Dünya

Ermenistan ordusunun çöküşü sürüyor: Bir grup asker teslim oldu

Azerbaycan, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için Ermenistan'a karşı başlattığı operasyonlarda zafer üstüne zafer kazanmaya devam ediyor. Çatışmaların yoğun yaşandığı bölgede bazı Ermenistan askerleri silahlarını bırakarak teslim oldu.

DHA03 Ekim 2020 Cumartesi 13:09 - Güncelleme: 03 Ekim 2020 Cumartesi 13:14
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Azerbaycan ile Ermenistan arasında, Dağlık Karabağ bölgesinde başlayan yoğun çatışmalar, 7. günü geride bıraktı. Ermeni güçlerin 27 Eylül’de Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine, karşı atağa geçen Azerbaycan ordusu, ilerleyişini dört koldan sürdürüyor. Ermeni işgali altındaki Dağlık Karabağ bölgesini, kuzey ve güneyden kuşatan Azerbaycan ordusu,bir grup Ermeni askeri esir aldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, beyaz barakla teslim olan Ermeni askerlerinin perişan haldeki durumuna ilişkin yeni görüntüleri paylaştı.

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