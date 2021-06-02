Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la bir araya geldi.
Macron, "Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'ın egemen topraklarını terk etmesi gerekiyor." ifadesini kullandı ve Azerbaycan'ın elinde esirler olduğunu ifade ederek "serbest bırakılması" çağrısı yaptı.
Macron'a cevap Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.
Açıklamada, Azerbaycan'da Ermeni asıllı askeri bir esirin olmadığı vurgulanarak, "Ateşkesten sonra sabotaj yapmak isterken yakalananlar ise esir sayılmıyor.
"Ayrıca hatırlatalım, ilk Karabağ Savaşı'nda Ermenilerin esir aldığı 4 bin Azerbaycanlıdan henüz haber yoktur." ifadeleri yer aldı.