Ermenistan yine ateşle oynuyor! Türkiye'den açıklama

26 Temmuz 2021 Pazartesi 08:03 - Güncelleme: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 08:11

Kelbecer bölgesindeki Azerbaycan mevzileri, önceki gün Ermenistan birliklerince ateş altına alındı. Azerbaycan ordusunun da karşılık vermesiyle çatışma yaşandı. Çatışmaları Ermenistan'ın uzlaşmaz ve gerilimi tırmandırıcı politikalarının göstergesi olarak nitelendiren güvenlik kaynakları bunun göstergesi olarakda şu hususa dikkat çekti: Başbakan Paşinyan, Savunma Bakanı Arutyunyan'ın yerine Genelkurmay Başkanı Yardımcısı Tümgeneral Arshak Karapetyan'ı atadı. Karapetyan'ın "sertlik yanlısı bir general" olarak biliniyor.

"ERMENİSTAN UZLAŞMAZ VE GERİLİMİ TIRMANDIRICI POLİTİKALARA GERİ DÖNMEYE BAŞLADI"

Azerbaycan'ın "Tek Vatan Harekatı" ile işgal altındaki topraklarını geri kazandığını hatırlatan kaynaklar, 9 Kasım 2020'deki ateşkes sonrasında, işgalden kurtarılan Azerbaycan toprakları ile Ermenistan arasındaki temas hattında sınır belirleme konusundaki ihtilafın devam ettiğini belirtti.

Son dönemde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, çatışma sonrası dönemin acısız geçmesi konusundaki kararlılıklarını dile getirdiğini aktaran kaynaklar, yine Aliyev'in "Azerbaycan savaşı sona erdirdi. Şimdi barışı düşünmenin ve sayfayı çevirmenin zamanı geldi. Biz buna hazırız." ifadelerini hatırlattı.

Kaynaklar, Aliyev'in barış ve diyalog çağrılarına Ermenistan tarafından olumlu bir karşılık verilmediğine dikkati çekerek, Ermenistan'ın bazı ülkelerin desteği ve cesaretlendirmesiyle gerçekleştirdiği saldırılarla uzlaşmaz ve gerilimi tırmandırıcı politikalara geri dönmeye başladığını dile getirdi.

ERMENİSTAN ASKERLERİ SINIRDAKİ AZERBAYCAN MEVZİLERİNE ATEŞ AÇTI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin iki ülke sınırının Kelbecer istikametindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, Kelbecer ilinin Zeylik köylü istikametinde bulunan mevzilerin, yerel saatle 15.30 sularında, Basargeçer ilinin Yukarı Şorca köyündeki Ermenistan mevzilerinden keskin nişancı ve makineli tüfeklerle belirli aralıklarla ateş altına alındığı bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycan askerlerinden ölen veya yaralanan olmadığı, karşı tarafın misilleme ateşiyle susturulduğu kaydedildi.