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Dünya

Ermenistan yine sivilleri hedef aldı: Ölü ve yaralılar var

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan güçlerinin Azerbaycan'da yerleşim yerlerini hedef almaya devam ettiğini duyurdu. Saldırılarda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

AA08 Ekim 2020 Perşembe 08:13 - Güncelleme: 08 Ekim 2020 Perşembe 08:49
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Ermenistan silahlı güçleri, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarının dışında bulunan sivil yaşam alanlarına saldırdı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin sabah saatlerinde işgal altındaki Dağlık Karabağ dışında bulunan Berde, Ağcabedi şehirleri ile Goranboy, Terter, Ağdam şehirlerinin köylerine top atışları yaptı.

Ermenistan'ın saldırılarında ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.

Azerbaycan ordusunun, Ermeni silahlı güçlerinin saldırılarına karşı tedbirler aldığı belirtildi.

Ermenistan'ın 27 Eylül'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda, 30 Azerbaycanlı sivil hayatını kaybetmiş, 143 kişi ise yaralanmıştı.

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