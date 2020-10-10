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Dünya

Ermenistan'a ait zırhlı tank birimi imha edildi

Azerbaycan ordusu, işgalci Ermenistan'a ait zırhlı tank birimini imha ettiğini açıkladı.

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IHA10 Ekim 2020 Cumartesi 10:37 - Güncelleme: 10 Ekim 2020 Cumartesi 10:41
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Azerbaycan ordusunun Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar devam ederken, Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan’a ait zırhlı tank birimi imha edildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusuna karşı askeri operasyonların tüm cephe boyunca sürdürüldüğü aktarıldı. 

Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan’a ait zırhlı tank birimi imha edildi. Bakanlık Ermenistan’a ait tankların nokta atışıyla imha edildiği görüntüleri paylaştı.

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