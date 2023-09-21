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Dünya

Ermenistan'da hükümet karşıtı gösteriler sürüyor: Çok sayıda gözaltı var

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da, Azerbaycan'ın Karabağ'da icra ettiği antiterör operasyonu sonrasında hükümet karşıtı gösteriler sürerken, 28 protestocu gözaltına alındı.

AA21 Eylül 2023 Perşembe 22:58 - Güncelleme:
Ermenistan'da hükümet karşıtı gösteriler sürüyor: Çok sayıda gözaltı var
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Ermenistan basınındaki haberlere göre, hükümet binasının bulunduğu Cumhuriyet Meydanı'nda akşam saatlerinde toplanan göstericiler ile güvenlik güçleri arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Arbede sırasında güvenlik güçleri, ses bombası attı.

Erivan'da ana caddelerde trafiği durdurma girişiminde bulunan bazı göstericiler de gözaltına alındı.

CUMHURİYET MEYDANI'NDAKİ GÖSTERİLER DEVAM EDİYOR

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, "kitlesel sivil itaatsizlik eylemleri düzenleme, anayasal düzeni zorla değiştirme çağrıları yapma ve ateşli olmayan silah taşıma" suçlamasıyla en az 28 kişi gözaltına alındı.

Güvenlik güçlerinin geniş güvenlik önlemi aldığı Cumhuriyet Meydanı'ndaki gösteriler devam ediyor.

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