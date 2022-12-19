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Dünya

Ermenistan'da istihbarat skandalı! Arayik Harutyunyan tutuklandı

Ermenistan'da cephe hattındaki görevini ihmalle suçlanan eski Silahlı Kuvvetler İstihbarat Başkanı ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Arayik Harutyunyan tutuklandı.

AA19 Aralık 2022 Pazartesi 22:50 - Güncelleme:
Ermenistan'da istihbarat skandalı! Arayik Harutyunyan tutuklandı
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Ermenistan resmi haber ajansı Armenpress'e göre tutuklama Ermenistan Başsavcılığı yetkilileri tarafından teyit edildi.

Tümgeneral Harutyunyan'a, 2. Kolordu komutanlığı görevi sırasında, Gegharkunik bölgesinde bulunan Kut ve Verin Şorja köyleri yakınındaki bölgede Ermenistan ve Azerbaycan askerleri arasında Mayıs 2021'de yaşanan çatışmalarla ilgili 13 Aralık'ta "görevi ihmal" suçlaması yöneltilmişti.

14 Aralık'ta gözaltına alınan Harutyunyan hakkında tutuklama kararı verildi.

Harutyunyan'ın görevi ihmalle suçlandığı kolordu komutanlığından birkaç ay sonra Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı ve Genelkurmay Başkan Yardımcılığı görevine atandığı biliniyor.

Ermenistan kaynaklarına göre, Harutyunyan merkezdeki görevlerinden bir süre önce açığa alınmıştı.

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