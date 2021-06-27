Ermenistan'da kesin seçim sonuçları açıklandı

AA 27 Haziran 2021 Pazar 11:58 - Güncelleme: 27 Haziran 2021 Pazar 11:58

Ermenistan Seçim Komisyonu Başkanı Tigran Mukuçyan, ülkede geçen hafta sonu yapılan seçimlerin kesin sonuçlarına ilişkin açıklamada bulundu.

1 milyon 281 bin 997 seçmenin sandığa gittiğini, katılımın yüzde 49,39 olduğunu belirten Mukuçyan, seçim öncesinde istifa ettikten sonra başbakanlık görevini geçici olarak sürdüren Nikol Paşinyan'ın "Sivil Sözleşme Partisi"nin oyların yüzde 53,91'ini alarak parlamentoya girdiğini bildirdi.

Eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın "Ermenistan İttifakı"nın yüzde 21,09 oy aldığını kaydeden Mukuçyan, eski Cumhurbaşkanı ve Başbakan Serj Sarkisyan'ın desteklediği "Onurum Var İttifakı"nın da yüzde 5,22 ile barajı aşarak parlamentoya giren üçüncü parti olduğunu aktardı.

Mukuçyan geçen hafta yaptığı açıklamada, resmi olmayan ilk sonuçlara göre kazanan Nikol Paşinyan'ın "Sivil Sözleşme Partisi"nin aldığı oy oranı ile hükümeti tek başına kurabileceğini söylemişti.