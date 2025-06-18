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Dünya

Ermenistan'da Türkiye heyecanı: Ziyaret tarihi olacak

Ermenistan Başbakanı Paşinyan 20 Haziran'da Türkiye'de olacak. Erivan, görüşmeleri bölgesel barış adına kritik adım olarak görüyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ18 Haziran 2025 Çarşamba 10:14 - Güncelleme:
Ermenistan'da Türkiye heyecanı: Ziyaret tarihi olacak
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Ermenistan Başbakanı Paşinyan, 20 Haziran'da Türkiye'ye geliyor. Erivan, ziyareti tarihi olarak değerlendirirken, temasların bölgesel barış için önemli olduğunu vurguladı.

Ermenistan Parlamentosu Başkanı Simonyan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, 20 Haziran'da Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

"TÜRKİYE ZİYARETİ TARİHİ"

Simonyan, Paşinyan'ın Türkiye ziyaretini "tarihi" olarak nitelendirdi.

Simonyan, bu ziyaretin, Ermenistan hükümetinin Azerbaycan ile başka bir savaş riskini ortadan kaldırmak için attığı "anlamlı adımların" bir parçası olacağını söyledi.

  • Ermenistan Başbakanı
  • Türkiye ziyareti
  • Barış görüşmeleri

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