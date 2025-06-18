Ermenistan Başbakanı Paşinyan, 20 Haziran'da Türkiye'ye geliyor. Erivan, ziyareti tarihi olarak değerlendirirken, temasların bölgesel barış için önemli olduğunu vurguladı.

Ermenistan Parlamentosu Başkanı Simonyan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, 20 Haziran'da Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

"TÜRKİYE ZİYARETİ TARİHİ"

Simonyan, Paşinyan'ın Türkiye ziyaretini "tarihi" olarak nitelendirdi.

Simonyan, bu ziyaretin, Ermenistan hükümetinin Azerbaycan ile başka bir savaş riskini ortadan kaldırmak için attığı "anlamlı adımların" bir parçası olacağını söyledi.