Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Eğer ABD silah satışında uygun teklif verirse, bunu değerlendireceğiz

Ermeni basınında yer alan haberlere göre, Paşinyan, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un Ermenistan'a ABD silahlarını satın alması önerisine ilişkin gazetecilerin sorusunu cevapladı.

Hükümetin askeri-teknik iş birliği hususunda herhangi bir sınırlaması bulunmadığını belirten Paşinyan, "Eğer ABD uygun teklif verirse, bunu değerlendireceğiz." dedi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, Erivan ziyaretinde, "Amerikan silahları her halükarda Rus silahlarından daha iyi." ifadelerini kullanarak, Paşinyan'a Rus değil, ABD silahı satın alması önerisinde bulunmuştu.