Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun Basargeçer ilinin Zod yerleşim birimi istikametinde bulunan mevzilerinden açılan ateş sonucu, Azerbaycan ordusundan Muhammed Tağıyev isimli askerin yaralandığı bildirildi.

ERMENİSTAN'DAN ALÇAK PROVOKASYON

Yaralı askerin, ilk tıbbi müdahalenin ardından askeri sağlık tesisine sevk edildiği belirtilen açıklamada, aynı istikamette Azerbaycan mevzilerinin ateş altına alınmaya devam edildiği, Azerbaycan ordusunun da karşı önlemler aldığı kaydedildi.

Açıklamada, yapılan provokasyonun sonuçlarından dolayı tüm sorumluluğun Ermenistan'ın askeri ve siyasi yönetiminde olduğu ifade edildi.

KAMİKAZE İHA'LARLA SALDIRDILAR

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan güçlerinin sınırdaki Azerbaycan mevzilerine kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırdığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, Basargeçer ilinin Zod bölgesi istikametindeki Ermenistan ordusuna ait birliklerin Kelbecer yönündeki Azerbaycan mevzilerine kamikaze İHA'larla saldırı düzenlediği bildirildi.

Saldırıda 2 askerin yaralandığı, Azerbaycan ordusunun da belirtilen istikamette misillemede bulunduğu kaydedildi.