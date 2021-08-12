Ermenistan'dan çok önemli Azerbaycan açıklaması: Biz hazırız!

Star.com.tr 12 Ağustos 2021 Perşembe 18:54 - Güncelleme: 12 Ağustos 2021 Perşembe 18:57

Karabağ'da yaptığı tacizlerden sonra 44 günde Azerbaycan birliklerinin ezici yenilgisine uğrayan Ermenistan, yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Ağır Karabağ yenilgisinin ardından halkın sokaklara dökülerek istifasını istediği Paşinyan, erken seçim kararının ardından da koltuğunu kimseye bırakmadı. Yeni görüşmeler için yeşil ışık yakan Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Erivan'ın Bakü ile müzakereleri sürdürmeye hazır olduğunu belirtti.

Ermenistan'ın en üst düzeyde görüşmelere katılmaya hazır olduğunu vurgulayan Paşinyan, somut teklifler beklediklerini de dile getirdi.

- Dağlık Karabağ sorunu

Dağlık Karabağ sorunu, Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecinde Ermenilerin bu bölgelerde hak iddia etmesiyle başladı.

Ermeniler 1991'de Hankendi'yi, 1992'de Hocalı ve Şuşa'yı işgal etti. Daha sonra Laçın, Hocavend, Kelbecer ve Ağdere'yi de ele geçiren Ermeniler, 1993'te Ağdam'a girdi. Ağdam'ı Cebrayıl, Fuzuli, Gubadlı ve Zengilan illerinin işgali izledi.

Sadece işgalle yetinmeyen Ermeni güçler, sivil Azerbaycanlılara karşı acımasız bir tavır sergiledi.

İşgal sürecinde binlerce sivil Azerbaycanlı, Ermeni güçlerin gerçekleştirdiği mezalimin kurbanı oldu. Sadece Hocalı kasabasında 1 günde 613 sivil, Ermenilerce katledildi.

Azerbaycan topraklarının yüzde 20'si işgal edilirken 1 milyona yakın insan yaşadıkları bölgeleri terk etmek zorunda kaldı.

Ermenistan-Azerbaycan anlaşmazlığı ve Dağlık Karabağ sorununun barışçıl yollarla çözülmesini teşvik ve taraflar arasında aracılık etmek amacıyla 1992'de kurulan, eş başkanlığını Rusya, Fransa ve ABD'nin yürüttüğü AGİT Minsk Grubu aradan geçen 28 yılda sorunun çözümüne yönelik somut neticeler elde edemedi.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.

Ermenistan ordusu 20 Kasım'da Ağdam'dan, 25 Kasım'da Kelbecer'den, bugün ise Laçın'dan çekilmek zorunda kaldı.