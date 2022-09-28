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Dünya

Ermenistan'dan itiraf gibi açıklama: Azerbaycan ve Türkiye ile anlaşma imzalamalıyız

Ermenistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Levon Ter-Petrosyan, Ermenistan'ı sancılı ve zor kararların beklediğini belirterek, “Azerbaycan ve Türkiye ile anlaşma imzalamalıyız.' dedi.

AA28 Eylül 2022 Çarşamba 20:54 - Güncelleme:
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Ermenistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Levon Ter-Petrosyan, Ermenistan'da bir TV kanalına açıklama yaptı.

Kendilerini ağır, sancılı kararların beklediğini belirten Ter-Petrosyan, "Azerbaycan ve Türkiye ile anlaşma imzalamalıyız." ifadesini kullandı.

"YENİDEN BİR DEVLET İNŞA ETMEMİZ LAZIM"

Ermenistan için hiçbir alternatifin bulunmadığı bir zaman yaşadığına işaret eden Ter-Petrosyan, "Eğer bir belge imzalanmazsa iki komşuyla (Azerbaycan ve Türkiye) barış yapılmazsa Sovyetler Birliği'nin 70 yıllık gerçeklerini onaramayız. Yeniden bir devlet inşa etmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

ERMENİ ASKERLERİ AZERBAYCAN MEVZİLERİNE ATEŞ AÇMIŞTI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını ve bir askerin yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ermeni birliklerinin ateşkes mutabakatına rağmen Kelbecer'in Alagöller istikametindeki Azerbaycan mevzilerini ateş altına aldığı belirtildi.

Azerbaycan ordusundan bir askerin yaralandığı ve tedaviye alındığı kaydedildi.

Azerbaycan askerlerinin de misillemede bulunduğu belirtilen açıklamada, yaşananlar nedeniyle tüm sorumluluğun, durumu kasıtlı olarak gerginleştirmeye çalışan Erivan yönetiminde olduğu ifade edildi.

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