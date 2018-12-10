'Ermenistan'dan kısa sürede büyük değişim beklenmemeli'

ABD'nin eski Avrupa-Avrasya ilişkilerinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Bryza, Ermenistan'da Nikol Paşinyan'ın zaferiyle sonuçlanan seçimlerin ardından, "Ermenistan'ın dış politikasında kısa sürede büyük değişim beklenmemeli." değerlendirmesinde bulundu.

Bryza, Ermenistan'da dün yapılan erken seçimde Paşinyan'ın Toplumsal Sözleşme partisi öncülüğündeki "Benim Adımım" ittifakının yüzde 70'le iktidara gelmesi ve seçimin ardından şekillenecek Ermenistan siyaseti ile ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Matthew Bryza, "Paşinyan'ın seçimlerden birinci çıkması büyük başarı ancak Ermenistan'ın dış politikasında kısa sürede büyük değişimler beklenmemeli." diye konuştu.

Seçimlerin ardından Ermenistan'ın yeni bir yola girdiğini belirten Bryza, "Paşinyan elde ettiği siyasi başarıyla Ermenistan'ın dış politikasını değiştirebilir." dedi.

Yeni yönetimin dış politikada yeni bir sayfa açabileceğine dikkati çeken Bryza, özellikle Rusya'nın Ermenistan'ı dış politika hususunda kısıtladığını dile getirdi. Bryza, "Ermenistan Rusya'nın baskısından ne kadar uzaklaşırsa batı ülkeleri ve diğerleriyle o kadar iyi ilişkiler kurabilir. Rusya, Ermenistan ekonomisi ve politikasında çok etkin bir role sahip ve olmaya da devam edecektir." ifadelerini kullandı.

"Karabağ gibi yıllanmış sorunlar çözülebilir"

Ermenistan siyasetinde etkili olabilecek açık fikirli insanlarla dış politikada değişimler başlayabileceğinin altını çizen Bryza, "Dağlık Karabağ gibi yıllanmış sorunların çözümü gündeme gelebilir. Ancak bunları sadece tahmin edebiliriz. Bekleyip göreceğiz." diye konuştu.

Bryza, erken seçimlerin Paşinyan ve Ermenistan için büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

"Paşinyan reform politikalarını uygulayabilir"

Paşinyan'ın Mayıs ayında parlamentoda yapılan seçimlerde Başbakan olduğunu ve seçildiği günden itibaren özellikle Cumhuriyetçi Parti ile siyasi elitler tarafından birçok eleştiri aldığını hatırlatan Bryza, "Ben ona fırsat verilmesini söylemiştim. Paşinyan, erken seçim kararı alarak bir nevi hepsine meydan okudu. Dün insanlar ona şans verdi. Paşinyan reform politikalarını uygulayabilir." dedi.

Bryza, Paşinyan'ın ülkede ayyuka çıkmış ve yıllardır süregelen yolsuzlukların önüne geçebileceğini öne sürerek, Paşinyan'ı zorlu bir sürecin beklediğini kaydetti.

Özellikle ülkedeki siyasi elitlerin ve parlamentoda birçok vekilin hala ona karşı olduğunu söyleyen Bryza, "Eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan, 2008'deki yolsuzluklara karışması nedeniyle erken seçimlerden 2 gün önce tutuklandı. Ermenistan'ın kökleşmiş problemlerini çözmek, Paşinyan'ı bir hayli zorlayacak." şeklinde konuştu.

Bryza, Paşinyan cephesinden Türkiye ile ilgili henüz bir yorum gelmediğini, yeni kurulacak yönetimle Ermenistan'ın iç siyasetinde değişimler olacağını ve bunun dış siyasete de yansıyacağını anlattı.

Ermenistan'da 9 Aralık 2018'de erken seçim yapıldı. Ülkede "değişim" vaadiyle seçimlere giren Paşinyan, yüzde 70'in üzerinde oy alarak seçimden birinci çıktı.