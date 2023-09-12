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Dünya

Ermenistan'dan mayın provokasyonu! 1991'den bu yana 3 bin 385 Azerbaycanlı şehit oldu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, 1991 yılından bugüne kadar 3 bin 385 Azerbaycanlının Ermenistan'ın döşediği mayınların kurbanı olduğunu açıkladı.

AA12 Eylül 2023 Salı 11:06 - Güncelleme:
Ermenistan'dan mayın provokasyonu! 1991'den bu yana 3 bin 385 Azerbaycanlı şehit oldu
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Hacıyev, X hesabından yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın, Azerbaycan topraklarını işgali döneminde ve 2. Karabağ Savaşı sonrasında Azerbaycan arazilerinde döşediği mayınların neden olduğu can kayıplarıyla ilgili bilgiler paylaştı.

2. Karabağ Savaşı'nın bittiği 10 Kasım 2020'den bu yana Ermenistan'ın döşediği mayınların patlaması sonucu 55 Azerbaycanlının yaşamını yitirdiğini aktaran Hacıyev, 251 Azerbaycanlının ise yaralandığını bildirdi.

Hayatının kaybedenlerin 42'sinin sivil, 13'ünün asker olduğunu belirten Hacıyev, "Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik sistematik ve kasıtlı mayın terörü politikasının dehşet verici rakamlarını paylaşıyorum. 1991 yılından bugüne kadar 3 bin 385 Azerbaycanlı, Ermenistan'ın döşediği mayınların kurbanı oldu. Ermenistan ve yasa dışı kukla cunta rejimi, Ermenistan'da üretilen mayınları 'gri bölge'nin tüm çevresine yerleştirmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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