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Dünya

Ermenistan'dan Türk gazetecilerin bulunduğu yerin yakınlarına saldırı

Ermenistan, Türk gazetecilerin bulunduğu bölgeyi bombaladı.

AA03 Ekim 2020 Cumartesi 15:39 - Güncelleme: 03 Ekim 2020 Cumartesi 15:46
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Ermenistan'ın Azerbaycan sivil yerleşim yerlerine yaptığı bombalı saldırıları görüntülemek için Terter kentinde bulunan Türk gazetecilerin bulunduğu yerin yakınlarına top mermileri düştü. Basın mensupları olayda yara almadı.

Şehirde isabet alan yerleri görüntülemeye çalışan AA, TRT ve İHA ekiplerinin bulunduğu yerin yakınlarına top mermileri düştü.

Görüntü almaya çalışırken ateş altında kalan gazeteciler, saldırıdan şans eseri yara almadan kurtuldu.

Ermenistan ordusu, dün Terter kentine 2 bin top mermisi atmış, kentte çok sayıda konut ve kamu binası kullanılamaz hale gelmişti.

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