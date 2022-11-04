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Dünya

Ermenistan'dan Türkiye açıklaması

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, 'Ermeni-Türk sınırının diplomatik pasaport sahipleri ve üçüncü ülke vatandaşları için açılması görüşülüyor.' dedi.

Sputnik4 Kasım 2022 Cuma 10:05 - Güncelleme:
Ermenistan'dan Türkiye açıklaması
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Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Türkiye-Ermenistan sınırının yakında açılabileceğine işaret etti.

İki ülke liderlerinin 13 yıl sonra ilk kez buluşması sonrası Türkiye-Ermenistan sınırının açılması konusunda somut gelişmeler yaşanıyor.

Sputnik'in haberine göre, Ermenistan parlamentosunda konuşan Mirzoyan, "Türkiye ile Ermenistan arasında uzmanlar düzeyinde ve iki ülkenin özel temsilcileri düzeyinde aktif istişareler yürütülüyor. Ermeni-Türk sınırının diplomatik pasaport sahipleri ve üçüncü ülke vatandaşları için açılması görüşülüyor" dedi.

Sınırın açılması yönünde ilerleme kaydedildiğini belirten Mirzoyan, yakında olumlu sonuçların alınmasını beklediğini ve umduğunu ifade etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ekim başında Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için gittiği Prag'da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la görüşmüştü.

İki ülke arasında liderler düzeyindeki en son görüşme 2009 yılında gerçekleştirilmişti.

  • Ermenistan
  • Ararat Mirzoyan
  • Türkiye-Ermenistan sınırı

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