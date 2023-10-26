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Dünya

Ermenistan'ın döşediği mayınlarla 3 bin 413 Azerbaycanlı yaşamını yitirdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, 1991 yılından bugüne kadar 3 bin 413 Azerbaycanlının Ermenistan'ın döşediği mayınların kurbanı olduğunu açıkladı.

AA26 Ekim 2023 Perşembe 15:47 - Güncelleme:
Ermenistan'ın döşediği mayınlarla 3 bin 413 Azerbaycanlı yaşamını yitirdi
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Hacıyev, X hesabından yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın, Azerbaycan topraklarını işgali döneminde ve 2. Karabağ Savaşı sonrasında Azerbaycan arazilerinde döşediği mayınların neden olduğu can kayıplarıyla ilgili bilgi paylaştı.

2. Karabağ Savaşı'nın bittiği 10 Kasım 2020'den bu yana Ermenistan'ın döşediği mayınların patlaması sonucu 65 Azerbaycanlının yaşamını yitirdiğini aktaran Hacıyev, 269 Azerbaycanlının ise yaralandığını bildirdi.

Hayatını kaybedenlerin 50'sinin sivil, 15'inin asker olduğunu belirten Hacıyev, 1991 yılından bugüne kadar 3 bin 413 Azerbaycanlının Ermenistan'ın döşediği mayınlarda yaşamını yitirdiğini kaydetti.

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