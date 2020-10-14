Ermenistan'ın Ermenilere bile acıması yok! 'Hoş geldiniz' yazan kadını dövdüler

star.com.tr 14 Ekim 2020 Çarşamba 10:25 - Güncelleme: 14 Ekim 2020 Çarşamba 10:27

İşgal altındaki Karabağ topraklarında, insanlara yönelik zulüm devam ediyor.



İşgal dönemi bölgedeki Türkler zorla yurtlarından edilirken, bölgede Ermenilerin ezici çoğunluğu sağlanmıştı.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonlar, Emenistan yönetimini istemeyen Ermenileri sevindirdi, toprağından koparılanlar Türkler için bir umut oldu.

Bölgede yaşayan ve Ermenistan ordusunun bozguna uğratılmasıyla, Karabağ'ın Azerbaycan'a iade edilme zamanının geldiğini anlayan bölgedeki Ermeni polislerin, Azerbaycan Türkçesiyle yazılan pankarta bile tahammül etmediği bildirildi.

Azerbaycan medyasında yer alan haberlere göre, Hankendi'de yaşayan yaşlı bir Ermeni kadın, Azerbaycan Türkçesiyle "hoş geldiniz" yazılı bir pankart astı.

Yaşlı kadının Ermeni polisi tarafından acımasızca dövüldüğü belirtildi. Polisin ayrıca Hankendi'de terk edilmiş evleri yağmaladığı bildiriliyor.

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