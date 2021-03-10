Ermenistan'ın Karabağ'a yerleştirdiği mayınlar nedeniyle 10 sivil hayatını kaybetti

AA 10 Mart 2021 Çarşamba 16:11 - Güncelleme: 10 Mart 2021 Çarşamba 16:11

Azerbaycan Başsavcılığı, Ermenistan ile ateşkes mutabakatının imzalandığı 10 Kasım 2020'den bugüne kadar işgalden kurtarılan topraklarda, mayın nedeniyle yaşanan can kayıplarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, savaşın bittiği günden bugüne kadar 10 Azerbaycanlı sivil, Ermenistan güçlerinin döşediği mayınlar nedeniyle hayatını kaybetti.

Söz konusu dönemde, 11 sivil ise mayın patlaması sonucu yaralandı.

Başsavcılık, vatandaşlara "işgalden kurtarılan arazilerin mayınlardan tam temizlenene kadar buralara girmeme" uyarısında bulundu.