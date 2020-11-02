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Dünya

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait bir SU-25 savaş uçağını daha düşürdü

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun mevzilerine hava saldırıları girişiminde bulunan Ermenistan Silahlı Kuvvetlerine ait Su-25 savaş uçağının imha edildiğini duyurdu.

AA02 Kasım 2020 Pazartesi 10:02 - Güncelleme: 02 Kasım 2020 Pazartesi 10:19
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Azerbaycan tarafından yapılan açıklamada, "1 Kasım günü, Ermenistan silahlı kuvvetleri birlikleri, Ermenistan-Azerbaycan devlet sınırındaki Zangilan bölgesine saldırmaya çalıştı. Düşman yaklaşık 30 personel kaybetti ve geri çekildi. Pozisyonlarımıza saldıran düşmanın Su-25 saldırı uçağı da düşürüldü." denildi.

MSB: AZERBAYCAN, ERMENİSTAN'IN SALDIRILARINI PÜSKÜRTMEYE DEVAM EDİYOR

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, "Kahraman Azerbaycan Ordusu, bir yandan işgal altındaki öz topraklarını kurtarmaya devam ederken bir yandan da Ermenistan Ordusu’nun saldırılarını püskürtmeye devam ediyor. Azerbaycan Ordusu, saldırı hazırlığındaki Ermenistan’a ait bir SU-25 uçağını daha düşürdü." denildi.

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