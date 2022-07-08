Ersin Tatar'dan Rum kesimine iki yeni iş birliği önerisi

Cumhurbaşkanı Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, BM aracılığıyla 1 Temmuz'da GKRY'ye iletilmek üzere hidrokarbon, elektrik, yenilenebilir enerji ve su konusunda sunduğu iş birliği önerileri içeren bir paketin yanı sıra Rumlara iki yeni iş birliği önerisi daha sunduğunu açıkladı.

Tatar, "Kıbrıs Türk Tarafı olarak BM Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres aracılığıyla Rum lider (Nikos) Anatasiadis'e iletilmek üzere hazırladığımız ikinci kapsamlı iş birliği önerilerimizi bugün BM yetkililerine sunduk. 1 Temmuz 2022 tarihinde yapmış olduğum dört önemli alanda iş birliği önerimize ek olarak, bugün ilgili kurumlarımızın değerli katkılarıyla hazırlanan "Kıbrıs Adası'nın mayınlardan temizlenmesi" ve "Düzensiz Göçle mücadele" konularındaki kapsamlı önerilerimizi de BM aracılığıyla sunmuş bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların hayatını tehdit etme potansiyeli bulunan, iki tarafın da kara mayınlarından temizlenmesi konusundaki kararlılığı bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Tatar, BM raporlarına da geçen; Kıbrıs'ın halihazırda 29 şüpheli mayınlı alanının bulunduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk tarafı olarak 2014, 2015 ve 2018'de bu amaca yönelik önerilerini yaptıklarını hatırlatan Tatar, Rum tarafından olumsuz yanıt alındığını kaydetti.

Tatar, "Bugün yaptığımız ve ilgili kurumlarımızın yoğun uğraşlarıyla hazırlanan birinci iş birliği önerimizde, ara bölgeden başlayarak ara bölgede Rum tarafının kontrolünde üç, bizim kontrolümüzde de bir mayınlı alan bulunmaktadır, tüm adayı mayınlardan temizlemeye hazır olduğumuzu ilettik. Bu amaç doğrultusunda, Rum lidere BM Barış Gücü nezaretinde iki tarafın eşitlik zemininde ve eşit sayıda yetkili personelin katılımıyla oluşturulacak mekanizmayla iki tarafta eş zamanlı ve orantılılık esasında çalışılacak şekilde yetkilendirdiğimiz personelimizin hazır olduğunu net şekilde ifade ettim." ifadelerini kullandı.

Tatar, BM Genel Sekreteri'nden de hem Kıbrıs Türk hem de Kıbrıs Rum halkına tehdit içeren böylesine önemli bir konuda, Rum tarafının iş birliğine yaklaşmama direncinin kırılması konusunda desteğini talep etti.

Düzensiz göç konusuyla birlikte mücadele konusunda da iş birliği önerisine bulunduğunu da kaydeden Tatar, "BM gözetiminde, iki taraftan başta polis muhaceret, İçişleri Bakanlığı, Başsavcılık ve diğer ilgili kurumların yetkili temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak iş birliği mekanizmasıyla hem Kıbrıs Adası'nı hem de iki tarafı olumsuz etkileyen düzensiz göçle mücadele konusunda iş birliğine hazır olduğumuzu ortaya koyan kapsamlı önerimizi sundum." değerlendirmesinde bulundu.

Ersin Tatar, bahse konu önerinin, düzensiz göçün sebeplerinin ele alınmasıyla birlikte, bu bağlamda insan kaçakçılığıyla mücadele ve aynı zamanda hem denizde hem de karada sınır güvenliği konularında iş birliği yapılmasını içerdiğini vurguladı.

- "KIBRIS TÜRK TARAFININ İŞ BİRLİĞİNE SAMİMİ ŞEKİLDE HAZIR OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA GÖSTERDİM"

Bu öneride özellikle sığınmacıların uluslararası sözleşmelerle korunan haklarına halel gelmeyecek şekilde çalışmanın altını çizdiklerine işaret eden Tatar, burada iki tarafa da kılavuz olacak belge olarak mültecilerin statülerini düzenleyen, 28 Temmuz 1951 sayılı BM Sözleşmesi'ni gösterdiğini kaydetti.

Tatar, "Bir önceki önerilerimizde de açıkça ifade ettiğimiz gibi bahse konu iş birliği alanları iki tarafı da yakından ilgilendiren ve kazan-kazan ilkesiyle iki halkın somut fayda sağlayacağı önerilerdir. Bugün sunmuş olduğum ikinci set önerilerimle de Kıbrıs Türk tarafının, Kıbrıs Rum tarafıyla iş birliğine samimi şekilde hazır olduğunu bir kez daha gösterdim. Rum liderliğinin bu önerilerimize olumlu yaklaşması ve iş birliğine başlamamızın siyasi sürece de olumlu zemin hazırlanması açısından katkı yapacağını vurguladım." ifadelerini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM'ye, iki devletli çözüm temelinde GKRY ile hidrokarbon, elektrik, yenilenebilir enerji ve su konusunda iş birliği önerileri içeren bir paketi 1 Temmuz'da sunmuştu.