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Dünya

Ertuğruloğlu: Ahıska Türklerinin hüznünü paylaşıyorum

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 79. yıl dönümüne ilişkin mesaj yayımladı.

AA13 Kasım 2023 Pazartesi 18:16 - Güncelleme:
Ertuğruloğlu: Ahıska Türklerinin hüznünü paylaşıyorum
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Bakan Ertuğruloğlu yayımladığı yazılı mesajda, 14 Kasım 1944'de yaklaşık 100 bin Ahıska Türkünün aniden evlerinden zorla çıkarılıp trenlere doldurularak öz yurtları Gürcistan'ın Ahıska bölgesinden Sovyetler Birliği'nin uzak bölgelerine bilinmezliğe sürgün edildiklerini hatırlatarak, sürgünün insanlık tarihine kara leke olarak geçtiğini vurguladı.

Mesajında, Ahıska Türklerinin sürgün edilmesinin Stalin'in Karadeniz kıyılarını Türklerden temizleme operasyonun bir parçası olduğunu belirten Ertuğruloğlu, "Ahıska Türklerinin hüznünü paylaşıyorum. Sürgünde hayatını kaybedenleri saygı ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

  • KKTC dışişleri
  • Ahıska Türklerinin sürgün
  • 79 yıl dönümü

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