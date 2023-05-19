Eş-Şebab'a gönderilen askeri malzemeler ele geçirildi

Somali Ulusal Haber Ajansının haberine göre, güvenlik güçleri, başkent Mogadişu'daki havalimanı ve buradaki kargo bölümüne yönelik operasyon düzenledi.
Örgüte gönderilen askeri malzemelerin bulunduğu kargo paketlerinin ele geçirildiği operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.
Yürütülen soruşturmada örgütün kullandığı lojistik destek sistemine büyük darbe vurulduğu kaydedildi.
Eş-Şebab'a yönelik son günlerde düzenlenen operasyonlarda 100'den fazla örgüt mensubu öldürülmüştü.
Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre, Eş-Şebab saldırılarının son 6 ayda yüzde 70 azaldığını açıklamıştı.
Eş-Şebab, 2000'li yılların ortalarından bu yana Mogadişu'da kurulan hükümeti yıkmaya çalışıyor.
Somali'de Eş-Şebab'a yönelik operasyonlar sürerken örgüt sık sık yerleşim merkezleri ve askeri noktaları hedef alan saldırılar düzenliyor.
Örgüt, Somali'nin komşusu Kenya'da da zaman zaman terör eylemleri gerçekleştiriyor.