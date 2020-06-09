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Dünya

Esad karşıtı eylemlerin önemli ismi Sarut'un ölüm yıldönümünde binlerce kişi bir arada

Suriye'de Esad karşıtı eylemlerin önemli ismi olan ve geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Abdulbasit el-Sarut'un ölüm yıldönümünde binlerce kişi İdlib'de bir araya geldi.

IHA09 Haziran 2020 Salı 17:07 - Güncelleme: 09 Haziran 2020 Salı 17:16
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Suriye Genç Milli Takımı eski kalecisi Abdulbasit el-Sarut, Esad rejimine karşı ülkenin kuzeybatısında çıkan çatışmalarda ağır yaralanarak hayatını kaybetmişti.

Suriye Devrimi'nin önemli ismi El-Sarut’un ölüm yıldönümünde binlerce kişi sokaklara döküldü. Bir araya gelerek Sarut’u anan binlerce kişi Esad’ın görevinin son bulmasını istedi.

Hükümet karşıtı sloganlar atan İdlib halkı, Sarut’un Esad karşıtı eylemlerde önemli bir isim olduğunu vurguladı.

Eylemciler, Esad rejiminin olmaması halinde devrimin olumlu sonuçlanacağını savunuyor.

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