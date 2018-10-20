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Esad rejimi İdlib anlaşmasını ihlal ediyor 

Suriye’de Esad rejimi ve destekçisi yabancı terörist gruplar, ateşkesin korunması için varılan mutabakata rağmen, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ne düşük yoğunluklu topçu atışlarına devam ediyor.

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Mutabakatın sağlanmasının ardından harekete geçen rejim milisleri Lazkiye’nin Kıbane, Kinidde ve Tiffahiyye  köyleri, Hama’nın Latamne, Keferzita ilçeleri ile Ziyare köyü, İdlib’in Bıdama ilçesi ve Naciyye köyüne zaman zaman topçu atışları düzenledi. Söz konusu saldırılarda iki çocuğun yaralandığı öğrenildi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 17 Eylül’de Soçi’de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki ateşkesin korunması ve sağlamlaştırılması için ek önlemler üzerinde anlaşmıştı. Mutabakat, İdlib’de sivillere güven ve umut aşıladı. Şimdiye kadar 80 binin üzerinde sivil evlerine geri döndü. 

 

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