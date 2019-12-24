Esad ve Rus uçakları kaçanları da vuruyor

24.12.2019 03:03 - Güncelleme: 24.12.2019 03:03

Beşşar Esad rejimi ve destekçisi Rusya’nın saldırılarının odağındaki İdlib’in Maarratünnuman ilçesinden göç sürerken, siviller savaş uçaklarının kaçış güzergahlarını da hedef aldığını belirtiyor. Sivillerin, Esad rejimi ve destekçilerinin saldırılarının odağındaki Maarratünnuman ilçesinden kaçışları sürüyor. Maarratünnuman ilçe merkezinden Suriye-Türkiye sınırına doğru çıkmak için araç bekleyen ailelerden Um Fatma isimli bir kadın, “Maarratünnuman’da durumlar çok kötü.

Açlığa, varil bombalarına ve her türlü saldırıya katlandık ancak (rejime ait) ordunun ilçeye girmesine katlanamayız. Ordu (ilçeye girerse) ilk olarak çocuklarımızı keser. Ben dul bir kadınım. Yanımdaki küçük kızımdan başka kimsem yok. Bu yüzden ilçeden çıkıyoruz” dedi.

ARAPLAR NEREDE?

İlçeden ayrılmak için araç bekleyenlerden Ahmet Cerben de, Maarratünnuman’da hedef alınanların siviller olduğunu belirterek, “Esad bizi roketlerle, varil bombalarıyla hedef alıyor. Biz siviller ona ne yaptık? Biz ona bir şey yapmadık. İlçede hiçbir karargah yok. Yaşamak ve çocuklarımızı büyütmek istiyoruz” diye konuştu.

Cerben, saldırılar yüzünden nereye gideceklerini bilmediklerini vurgulayarak, savaş uçaklarının ilçeden kaçmak isteyenleri de hedef aldığının altını çizdi. “Araplar, Müslümanlar nerede? Bizi artık koruyacak kimse kalmadı” ifadelerini kullanan Cerben, “Sürekli göç etmekten bıktık artık. Sınırları açın. Türkiye ve Avrupa’ya geçmek istiyoruz. Artık Suriye’de kalmak istemiyoruz. İlçeye 400 roket attılar. Allah şahit ki uyumayı unuttuk.” değerlendirmesini yaptı. Bir başka sivil, Nur Ahmed de saldırılardan kaçtıklarını belirterek, nereye gideceklerini bilmediklerini kaydetti.

GÖÇ DEVAM EDİYOR

Maarratünnuman Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) sorumlusu İbade Zikra da rejim güçlerinin İdlib kırsalına yönelik saldırılarının sürdüğünü aktardı. Zikra, “Rejim, bölgeden kaçan sivilleri de hedef alıyor. İlçede 200 bin sivil yaşıyor. Bunların çoğu çıktı. İnsanların göçü sürüyor. Yakın zamanda buralar bomboş olacak” tespitinde bulundu.

Bir ayda 205 bin kişi Türkiye sınırına geldi

İdlib’in güneyindeki yerleşimler ve özellikle Maarratünnuman ilçesi kırsalı, göç veren bölgelerin başında geliyor. Rejim güçleri ve Rusya’nın devam eden saldırıları sonucu kaçan sivillerin büyük bir kısmı, Hatay’ın Reyhanlı ilçesi karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Atme, Kah, Deyr Hassan ve Kefer Lusin gibi bölgelerdeki sınıra yakın kamplar ile İdlib’de zeytin ağaçlarının bulunduğu alanlara, Türkiye’nin terörden arındırdığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine sığınıyor. Saldırıların yoğun olduğu alanlardan nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise 2019 içerisinde bir milyonu aştı. Yalnızca geçen ay başından bu yana bölgede yerinden edilenlerin sayısı 205 bini buldu.