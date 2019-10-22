Esad’a karşı Münbiç grevde

Terör örgütü YPG/PKK’nın “Barış Pınarı Harekatı güçleri geliyor” korkusuyla masaya oturarak Esad rejimine teslim ettiği Suriye’nin Münbiç kenti yine karıştı. Tam terörden kurtulmuşken Şam zulmüne yakalanan halk, Esad’a bağlı güçlerin yağma tehdidine karşı Milli Ordu’nun kontrolü sağlaması için protesto amaçlı kepenk indirdi.

ESNAF FİŞLENİYOR

YPG/PKK’lı teröristlerce işgal edilen ve son günlerde Beşşar Esed rejimi güçlerinin de girdiği Münbiç ilçesinde esnaflar, dün sabah protesto amacıyla dükkanlarını açmadı. Ancak YPG/PKK’lı teröristler, rejim güçlerinin çıkmasını, ilçenin YPG/PKK’lılardan temizlenmesini ve Suriye Milli Ordusu’nun kontrolünde olmasını isteyen esnafları fişlemeye başladı. İsimlerinin teröristler tarafından kayda alınması üzerine korkan halk, dükkanlarını açmak zorunda kaldı. Muhaliflere yakınlığıyla bilinen EnadiBaladi sitesinde yer alan haberde ayrıca, Münbiç halkının Esad’a bağlı milislerin talan ve yağmalarından endişe ettikleri kaydedildi.

AŞİRETLER AYAKTA

Öte yandan, merkezi Suriye’nin kuzeyinde askeri muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesinde bulunan Suriye Aşiretler ve Kabileler Meclisi, önceki gün Münbiç ilçesi için toplandı. Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na destek verilen toplantıda, 2016’dan bu yana YPG/PKK’lı teröristlerce işgal edilen ve son günlerde Beşşar Esad rejimi güçlerinin de girdiği Münbiç ilçesinin, askeri muhaliflerin kontrolüne girmesi çağrısı yapıldı. Meclis üyesi Ebu Ali Succo, AA’ya yaptığı açıklamada, “Münbiçli kardeşlerimiz, ilçelerinin kurtarılması çağrısı yapılması için bugün burada bir toplantı düzenlememizi istedi. Biz, bu toprakların sahibiyiz. Münbiç’i inşa etmek istiyoruz. Allah’ın izniyle Münbiç ve Ayn El Arap’ı fethedeceğiz. Bütün Suriye’yi özgürleştireceğiz” dedi.