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Esad’dan İdlib’de pazar yeri katliamı 

Başkan Erdoğan ile Rusya lideri Putin’in gerçekleştireceği zirve öncesi Suriye’de Esad rejimi yine silaha sarıldı. Muhalif grupların kontrolündeki İdlib’de Pazar yerini bombalayan rejim güçleri 10 sivili katletti.

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Suriye’de Esad rejimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin’in Moskova’da 8 Nisan’da yapacağı görüşmeden önce yine provokasyona girişti. Gerginliği Azaltma Bölgesi ilan edilen silahsızlandırılmış İdlib kentini hedef alan rejim milisleri Pazar yerine saldırarak onlarca sivili katletti. Kefrenbil ilçesindeki bir pazar yerine yapılan saldırıda ilk belirlemelere göre 10 sivil öldü, 25 sivil yaralandı.  

1 AYDA 135 ÖLÜ 

Rejim ordusu ve yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, Esad karşıtı grupların denetimindeki  ‘İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi” sınırları içerisindeki İdlib’in Kefrenbil, Marratinnuman, Serakib ilçeleri ile Han es Sübül köyüne ve Hama ilinin Kefer Zita ilçesine saldırı düzenledi. Marratinnuman’daki saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti.  Yerel kaynaklar, Kefrenbil ilçesindeki saldırıda Pazar yerinin bombalandığını ve 10 sivilin katledildiğini bildirdi. Sivil Savunma ekiplerinin kurtarma çalışmaları sürerken, ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi. 

KÜSTAH MUALLİM 

Böylece son bir ayda bölgede rejim milislerinin yaptığı saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 135’e ulaştı. Kefrenbil’deki katliamın Başkan Erdoğan ile Rusya lideri Putin’in 8 Nisan’daki görüşmesinin öncesine denk gelmesi dikkat çekerken, Esad rejimi yetkililerin verdiği demeçler de İdlib üzerinden provokasyonun devam edeceğini gösterdi. Rejimin Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Türkiye’nin İdlib mutabakatını yerine getirme konusunda ‘aceleci davranmadığını’ söyleyerek haddini aştı. Küstah açıklamalarını sürdüren Muallim, “Sabrımızın dabir sınırı var” dedi.

‘Türkiye ile ortak çalışıyoruz’

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın İdlib’de hâlâ teröristlerin bulunduğunu, bu anlamda Türkiye ile birlikte ciddi bir ortak çalışma yürüttüğünü söyledi. Moskovskiy Komsomolets gazetesine konuşan Lavrov, “İdlib’de Rusya Federasyonu vatandaşlarının da aralarında bulunduğu birkaç bin terörist kaldı. Türkiye ile burada ciddi çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu amaçla askerlerimiz arasında düzenli olarak temaslar gerçekleştiriliyor” dedi. Lavrov ayrıca Rus ve Türk askerleri tarafından İdlib’deki güvenli bölgenin belirli kısımlarında devriye görevi başladığını ifade etti. 

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