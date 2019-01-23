Esed, AB ülkelerini de trene binmeye zorluyor

Suriye’deki Esed rejimi, bazı Arap ülkelerinin Şam’daki büyükelçiliklerini yeniden faaliyete almasının ardından, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeleri de aynı tutum içerisine girmeye zorlamak için AB’li diplomatların ve yetkililerin özel vizelerini iptal etti.

Reuters’ta yer alan habere göre, iç karışıklığın 2011 yılında başladığı Suriye’deki diplomatik misyonlarını sonlandıran AB ülkeleri, bölgeye en yakın büyükşehir olan Lübnan’ın başkenti Beyrut’u kullanıyordu.

Konuyla ilgili açıklama yapan AB’li diplomatlar, kendilerine Suriye’ye çoklu giriş imkânı tanıyan özel izinlerinin, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın Esed rejimince yıl başında iptal edildiğini açıkladılar.

Bu durumun “Esed rejiminin Avrupa hükûmetlerini Şam’da yeniden elçiliklerini açmaya zorlaması” olarak yorumlandığını belirten Avrupalı bir diplomat, “AB’nin insanî yardımlarının gerekli yerlere ulaştırılması noktasında çok ciddi bir problemle karşı karşıyayız.” diye konuştu.

Rejimin Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili olarak Reuters’ın sorularını yanıtsız bırakırken, adı gizli kalmak suretiyle açıklama yapan AB Komisyonu sözcülerinden biri, “(Suriye’ye) çoklu giriş imkânı tanıyan vizenin iptalinin olası sonuçlarını henüz net olarak kestiremiyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Tavrımız net, fakat bazı Arap devletleri Esed’in pazarlık pozisyonunu güçlendirdi”

Esed rejimine bir dizi yaptırım uygulamakta olan Avrupa Birliğince hafta başında yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) önderliğindeki barış süreci kapsamında siyasi bir geçiş sağlanmadığı sürece, Esed rejimine karşı takınılan tavrın değiştirilmeyeceği belirtilmişti.

Konuyla ilgili açıklama yapan AB’li bir diplomat, “AB, Esed’le anlaşmama konusundaki fikir birliğini korumaya devam ediyor, fakat (Esed’in) pazarlık pozisyonunu güçlendirmiş durumda olduğu görülüyor.” dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Aralık 2018’de Şam’daki büyükelçiliğini yeniden açmış, Sudan Devlet Başkanı Ömer Beşir ise 2011 yılından bu yadan Şam’ı ziyaret eden ilk Arap lider olmuştu.

AB liderleri ile Arap Ligi, 24 Şubat’ta zirve düzenleyecek

Arap Ligi’nin 2011 yılında üyeliği askıya alınmış olan Suriye’yi yeniden arasına kabul etmeyi tartıştığı bu dönemde, AB liderleri ile Arap Ligi’nin 24 Şubat 2019’da Mısır’ın başkenti Kahire’de iki günlük bir zirve gerçekleştirileceği belirtildi.

Arap Ligi’nde hangi ülkeler var?

Arap ülkeleri arasındaki iş birliği ve dayanışmayı güçlendirmek ve Arap dünyasını ilgilendiren konularda ortak tutum geliştirmek amacıyla 1945 yılında Mısır'ın başkenti Kahire'de kurulan Arap Ligi'nin mevcut Genel Sekreteri Mısırlı diplomat Ahmed Aboul Gheit'tir.

Dışişleri Bakanlığının Arap Ligi ile ilgili sayfasından edinilen bilgiye göre, üyeliği 2011 yılında askıya alınan Suriye'nin yanı sıra söz konusu örgütün içerisinde 21 Arap ülkesi bulunmaktadır:

Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Cezayir, Cibuti, Fas, Filistin, Irak, Katar, Komorlar, Kuveyt, Libya, Lübnan, Mısır, Moritanya, Umman, Somali, Sudan, Suudi Arabistan, Tunus, Ürdün ve Yemen.