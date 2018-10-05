Esed: Arap ülkeleriyle temel bir anlayışa vardık

Suriye’nin kanlı rejiminin lideri Beşşar Esed, Kuveyt’in Eş Şahid gazetesine verdiği röportajda, Suriye’deki iç savaş sebebiyle yıllardır süren düşmanlığın ardından, Arap ülkeleriyle temel bir anlayışa vardıklarını açıkladı.

Associated Press’in haberine göre, Esed, Suriye iç savaşının başladığı 2011 yılından beri ilk kez Körfez’e ait bir gazeteye konuştu.

Esed, rejim ile ilişkilerini yeniden canlandırmaya çalışan Arap ülkelerinin ismini açıklamazken, Batılı ve Arap temsilcilerin diplomatik ve diğer misyonlarının yeniden açılması için Suriye’yi ziyaret etmeye başladığını iddia etti. Röportajda Suriye iç savaşının yakında biteceğini ifade eden Esed, Suriye’nin bölgedeki etkin rolüne tekrar geri döneceğini söyledi.

Esed rejiminin barışçıl gösterilere ölümcül müdahalesi sonrası Kasım 2011’de Kahire'de toplanan Arap Birliği'ne üye ülkelerin dışişleri bakanları, Suriye’nin Arap Birliği üyeliğinin askıya alınmasına karar vermişti.

Katil Esed rejime ilk yeşil ışık Bahreyn’den geldi

Esed’in “Araplarla temel bir anlayışa vardık” açıklaması, Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed El Halife ve Suriye rejimi Dışişleri Bakanı Velid Muallim arasında BM binasında gerçekleşen samimi görüşmenin ardından geldi.

Bu görüşme sonrası Suudi Arabistan’ın haber kanallarından Al Arabiya’ya açıklamalarda bulunan EL Halife, görüşmenin planlı olmadığını ifade edip “kardeşimle ilk görüşmemiz değil” dedi.

El Halife, Suriye hükümetinin (Esed rejimi) Suriye’nin hakimi olduğunu ve aralarında anlaşmazlık bulunsa dahi çalışabileceklerini ifade etti.