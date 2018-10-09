Haaretz gazetesi: Esed DEAŞ'ın kurulmasına ve Suriye'ye yerleşmesine yardım etti”

Alexander Griffing tarafından kaleme alınan "Esed; Suriye'de kazanmak ve yüzyılın suçundan kurtulmak için DEAŞ'ın kurulmasına nasıl yardımcı oldu?" başlıklı makalede, Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaşın geçmişi ve sonuçlarına ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Esed'in Suriyeli muhalifleri dünya kamuoyunda itibarsızlaştırmak ve Batı'nın müdahalesini önlemek için terörü ve kaosu araç olarak kullandığı vurgulanan makalede, bu amaçla rejimin 2011'de ülkedeki hapishanelerde bulunan aşırı görüşlere sahip binlerce militanı serbest bıraktığı belirtildi.

ABD'nin "Newsweek" dergisinde 2014'te yayımlanan "Suriye'de hapiste tutulan DEAŞ'ın birçok sözde yöneticisinin rejim tarafından serbest bırakıldığı" yönündeki makaleyi hatırlatan Griffing, DEAŞ'ın Irak'a yayılmaya ve Suriye'ye kök salmaya başladığı dönemde Esed'in aksine örgütün büyümesine izin verdiği görüşünü dile getirdi. ABD’nin eski Şam Büyükelçisi Robert Ford’un değerlendirmelerine de yer verilen makalede, Ford’un Esed’in Suriye’de yönetimi uzun bir süre elinde tutmaya devam edeceğine inandığı ifade edildi. Esed’in yönetimde kalması sebebiyle ülkenin harabeye döndüğünü belirten Ford, Suriye'nin bugün daha zayıf, daha fakir ve bölgede daha az etkili bir ülke konumuna düştüğünü söyledi. Aynı zamanda ABD’nin son Şam büyükelçisi olan Ford, Esed ve yardımcılarının başta kimyasal silah kullanımı olmak üzere işledikleri savaş suçlarından dolayı yargılanabileceğini düşünmediğini sözlerine ekledi.