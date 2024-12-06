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Dünya

Esed güçleri bozguna uğradı! Humus'tan da çekildiler

Suriye'de rejim karşıtı silahlı gruplar karşısında bozguna uğrayan Esed güçleri Humus'tan da çekildi.

6 Aralık 2024 Cuma 16:02 - Güncelleme:
Esed güçleri bozguna uğradı! Humus'tan da çekildiler
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Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmalarda rejim karşıtı grupların İdlib, Halep, Hama'nın ardından Humus da ele geçirdi.

Silahlı muhalifler karşısında resmen bozguna uğrayan Esed, güçlerini Şam etrafına toplamaya başladı. Bu kapsamda Esed rejimi Deyrizor il merkezinin kontrolünü terör örgütü PKK/YPG'ye devretti.

SURİYE ÖZGÜR ORDUSU, HUMUS'UN TEDMUR İLÇESİNDE REJİME KARŞI İLERLİYOR

Öte yandan ABD destekli silahlı muhalif Suriye Özgür Ordusu, Suriye'de Humus ilinin doğu kırsalında yer alan Tedmur (Palmira) ilçesinin güneyinde Beşşar Esed rejimi güçleriyle çatışıyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Irak-Suriye-Ürdün üçgeninde yer alan Suriye toprakları içerisindeki Tenef bölgesinde ABD desteğiyle varlık gösteren silahlı muhalif grup Suriye Özgür Ordusu güçleri, Humus'un doğu kırsalında rejim güçlerine karşı ilerlemeler kaydetti.

Muhalif grup, halihazırda Tedmur'un güneyinde rejim güçleriyle çatışıyor.

ABD, operasyonda muhalif gruba lojistik destek sağlıyor.

Suriye Özgür Ordusu, Suriye'deki halk hareketlerinin ardından kurulan ve son olarak Suriye Milli Ordusu adını alan Özgür Suriye Ordusundan (ÖSO) farklı bir yapılanma olarak faaliyet gösteriyor.

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