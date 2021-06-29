Esed için yolu sonu mu? Putin'in yeni planı: Sığınma talep edecek

29 Haziran 2021 Salı 18:26 - Güncelleme: 29 Haziran 2021 Salı 18:27

Esed rejimi adına çalışan eski bir diplomat, Suriye'de Esed ile Rusya'nın arasında bir takım sorunların olduğu ve Rusya'nın Esedsiz bir Suriye için yeni plan yaptığını iddia etti. Rusya'nın taleplerini karşılamakta zorlanan ve yüzünü İran'a dönen Esed Putin ile anlaşamazsa dosya uygulamaya konulacak.

Diplomat Saqr El Mulhim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Beşar Esed'in, usulsüzlük yaptığı ve halkı tehdit ederek kazandığı seçimlerde başarılı olup olmaması önemli değil. Batı ve uluslararası kuruluşlar bu seçimleri ve Esed'i istemiyor, Rusların onayıyla yapılan bu seçim Esed'in Batı'da sonunu hazırladı." dedi.

El Mulhim Suriye'de bulunan devletlerin anlaşmaya vardığını ve İran'a bağlı milislerin temizlenmesiyle beraber Suriye'de yeni hükümetinin kurulacağının yakında ilan edileceğini iddia etti.

Beşar Esed'in, siyasi bir mülteci olarak , İngiliz vatandaşlığına sahip bir kadınla evli olmasından dolayı İngiltere'ye ve birkaç ülkeye daha arasında sığınma teklif edeceğini söyleyen Mulhim, İngiltere'nin Suriyelilere yaptıklarından dolayı Esed ailesini yargılanmaktan koruma yükünü taşımayacağını, bu nedenle seçeneklerinin çok sınırlı olacağı bunlarında İran, Küba veya Venezüella olabileceğini vurguladı.

Ortadoğuhaber'in aktardığına göre Diplomat, "Çözümün ilk aşaması olarak rejimin askeri konseyinin yanı sıra bir siyasi konseyin oluşturulacağını ve muhaliflerden bazı Suriyeli yetkilileri de içinde barındıracak bir geçici hükümet kurulacak." dedi.

Önümüzdeki ayların sürprizlerle dolu olacağına dikkati çekerek Mulhim, ABD'nin Beşar Esed rejimiyle yakın ilişkisi olan ve Sezar Yasası'nın ilkelerini uygulamayan ­ülke veya kurumlara yaptırımların sıklaşacağını iddia etti.

Rejimin iç savaştaki yedinci seçimi

Esed rejimi, 10. yılını geride bırakan iç savaşta bugüne kadar 7 kez seçime gitti.

Bu sürede 3 kez parlamento, 2 kez yerel ve bir de başkanlık seçimi düzenleyen Esed rejimi, 26 Şubat 2012'de de yeni anayasası için referandum düzenlemiş ancak muhalifler sonuçları kabul etmediklerini açıklamıştı.

Suriye'de Esed rejiminin Şubat 2012'de uygulamaya başladığı anayasaya göre, başkanlık seçimi her 7 yılda bir, parlamento ve yerel seçimler ise her 4 yılda bir yapılıyor.

Halkın yarısından fazlasını yerinden eden Esed rejiminin iç savaşta düzenlediği seçimler şu şekilde sıralandı:

12 Aralık 2011'de yerel seçimleri.

7 Mayıs 2012'de parlamento seçimleri.

3 Haziran 2014 başkanlık seçimleri.

13 Nisan 2016 parlamento seçimleri.

16 Eylül 2018 yerel seçimler.

19 Temmuz 2020 parlamento seçimleri.

Rejimin ajansı SANA'nın haberine göre, rejimin Meclis Başkanı Hammode Sabbag, basına yaptığı açıklamada, 26 Mayos 2021'de yapılan Esed'in sözde devlet başkanlığı seçiminde oyların yüzde 95,1'ini alarak kazandığını duyurdu.

Sabbag, halkın en az yarıdan fazlasının sandığa gitme imkanı bulunmayan ülkede, katılım oranının yüzde 87,64 olduğunu ileri sürdü.