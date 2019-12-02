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Esed İdlib'de pazar yerini vurdu: 11 sivil hayatını kaybetti

Esed rejiminin İdlib'de pazar yerlerine düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 11 sivil hayatını kaybetti, 20'den fazlası yaralandı

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Esed rejiminin İdlib'de pazar yerlerine düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 11 sivil hayatını kaybetti, 20'den fazlası yaralandı

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