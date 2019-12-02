Esed İdlib'de pazar yerini vurdu: 11 sivil hayatını kaybetti
Esed rejiminin İdlib'de pazar yerlerine düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 11 sivil hayatını kaybetti, 20'den fazlası yaralandı
- AA
Esed rejiminin İdlib'de pazar yerlerine düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 11 sivil hayatını kaybetti, 20'den fazlası yaralandı
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.