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Esed rejimi İdlib'i nefessiz bıraktı! Can almaya devam diyor

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde yerleşimlere düzenlediği top saldırısında 2 kadın hayatını kaybetti, 5 sivil yaralandı.

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Esed rejimi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Bıdama ilçesine, Kefrenbil beldesine, Kefer Secne, Hiiş, Marrıthırme, Ureynibe köylerine top, roket ve havan gibi karadan karaya atış yapan silahlarla saldırı düzenledi.
 
İdlib Sivil Savunma yetkililerinden (Beyaz Baretliler) alınan bilgiye göre, İdlib'in güneybatısındaki Bıdama'ya düzenlenen saldırıda 2 kadın yaşamını yitirdi, 5 sivil yaralandı.
 
Öte yandan, askeri muhaliflerin gözlemevinin Rusya'ya ait olduğunu bildirdiği savaş uçakları İdlib'in Hazarin, Belyon, Maarzite ve Marrıthırme ve Lazkiye'nin Kebbine köylerine saldırdı.
 
Esed rejiminin dün Cisir Eş Şuğur'a bağlı Canudiyye köyündeki pazar yerini hedef aldığı saldırıda 7 sivil hayatını kaybetmiş, 17 sivil yaralanmıştı.   
 
Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında bin 300'den fazla sivil öldü.
 
Soçi antlaşmasından sonra başlayan ve bu yılın nisanda yoğunlaşan rejim güçleri ve destekçisi Rusya'nın, saldırıların yoğun olduğu yerlerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise 1 milyonu aştı.

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